В Выборге до 30 мая продлится конкурс на лучшую уборку дворов

За лучшую организацию и пропаганду уборки предусмотрено благоустройство дворовой территории на сумму 200 000 руб.

До 30 мая в Выборге есть возможность получить приз на благоустройство дворовой территории. Для этого жителям нужно лишь поучаствовать в субботнике. Любой житель может стать инициатором уборки, привлечь к участию УК или ТСЖ. Также инициаторами субботников могут стать сами управляющие организации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрацией Выборгского района ранее был объявлен конкурс "Субботник" для ТСЖ и управляющих компаний. За лучшую организацию и пропаганду уборки предусмотрено благоустройство дворовой территории на сумму 200 000 руб.

Отчеты о субботниках принимаются до 30.05.2021 года на электронную почту Общественно-координационного совета по ЖКХ okspozch@mail.ru. На данный момент поступило лишь две заявки.

Ранее депутаты МО "Город Выборг" убрали территорию вблизи памятника Петру I.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО