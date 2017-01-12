Депутаты МО "Город Выборг" убрали территорию вблизи памятника Петру I

К субботнику присоединились и коллективы СЗК "Фаворит", железнодорожной больницы, межпоселенческой библиотеки и др.

Депутаты МО "Город Выборг" 30 апреля убрали территорию вблизи памятника Петру I. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

К традиционной акции по благоустройству также присоединились представители аппарата совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. В ходе субботника прилегающая территория была очищена от скопившегося мусора и веток. Также в этот день на уборку вышли сотрудники библиотеки А.Аалто. На территории Южного кладбища ими было собрано 15 мешков мусора. К субботнику присоединились и коллективы СЗК "Фаворит", железнодорожной больницы, межпоселенческой библиотеки и др. Станция юных натуралистов намерена привести в порядок о. Мюллюсаари.

Субботники в Выборгском районе продолжатся до 20 мая. В Выборге объявлен конкурс для ТСЖ и УК на лучшую организацию и проведение уборки. Для участия достаточно организовать субботник, сфотографировать территорию до начала работ и после и разместить новость об уборке на любой выборгской интернет-площадке.

По итогам конкурса будут определены три победителя. Приз – благоустройство дворовой территории на сумму 200 тысяч рублей. Все желающие могут принять участие в субботниках до 30 мая.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО