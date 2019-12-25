Депутаты Госдумы и областного ЗакСа продолжают рабочие поездки в поселения Выборгского района

Сначала народные избранники посетили воинское захоронение №62 около поселка Барышево, где вандалами были повреждены мемориальные плиты и сбита красная звезда с обелиска.

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова и депутаты ЗакСа Ленобласти Олег Петров и Михаил Макаров побывали с рабочим визитом в Гончаровском поселении Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сначала народные избранники посетили воинское захоронение №62 около поселка Барышево, где вандалами были повреждены мемориальные плиты и сбита красная звезда с обелиска. Как ранее сообщил глава администрации поселения Андрей Симонов, воинское захоронение приводится в порядок при содействии депутата ЗакСа региона Олега Петрова.

Мы узнали об осквернении братской могилы и не могли не посетить это место. Следственный комитет, который моментально отреагировал на случившееся, обязательно найдет тех, кто надругался над священной памятью. Они понесут заслуженное наказание. Светлана Журова, депутат Госдумы

Также в рамках рабочей поездки депутаты побывали в средней школе в поселке Житково, единственной в Ленобласти, перешедшей на геотермальное отопление. Посмотрев учебные кабинеты, они посетили музей, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., оценили капитальный ремонт спортивного зала.

Ранее депутаты Госдумы и ЗакСа Ленобласти встретились с жителями района Папулы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО