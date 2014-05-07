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Журова объяснила, почему российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду-2024
Сегодня, 13:07
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Журова объяснила, почему российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду-2024

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По ее словам, нейтральный статус не убережет российских спортсменов от провокаций.

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему российские спортсмены не должны ехать на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам Журовой, нейтральный статус не убережет российских спортсменов от провокаций на Играх. Она подчеркнула, что спортсменам из России не предоставили гарантий безопасности. Депутат подчеркнула, что сама не поехала бы на Олимпиаду, так как считает это вопросом патриотизма.

Ранее в Госдуме предложили поставить номера на личные электросамокаты.

Фото: olympics.org

Теги: олимпиада-2024, париж, россия, светлана журова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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