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В Госдуме предложили поставить номера на личные электросамокаты
Сегодня, 14:24
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В Госдуме предложили поставить номера на личные электросамокаты

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По словам депутата, данная инициатива позволит идентифицировать и наказывать виновников ДТП.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил поставить номера на личные электросамокаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, данная инициатива позволит идентифицировать и наказывать виновников ДТП. Колунов отметил, что регистрация всех электросамокатов повысит безопасность на улицах, а те, кто будут нарушать правила, не смогут уйти от наказания.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, личный номер, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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