Эндокринолог Петрова рекомендует начать подготовку к марафону с посещения врача

По словам эксперта, за полгода до забега человек должен пройти ряд обследований.

Врач-эндокринолог Наталья Петрова рекомендует начать подготовку к марафону с посещения медицинского кабинета. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, за полгода до забега человек должен пройти ряд обследований, чтобы узнать о наличии или отсутствии противопоказаний к такому экстремальному виду физической активности. Петрова назвала обязательными исследования, которые исключат патологию сердечно-сосудистой системы. Также врач рекомендует проверить перед участием в марафоне голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

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Фото: Piter.tv