В Выборгском районе восстанавливают изуродованное вандалами воинское захоронение

Мемориал расположен недалеко от поселка Барышево у шлюза Гремучий. Предположительно 12 августа неизвестные разбили надгробные плиты и повалили деревянный крест. Как только от жителей поступил сигнал о варварских действиях, на место выехал глава администрации Гончаровского сельского поселения и сотрудники правоохранительных органов.

В Выборгском районе начались работы по благоустройству захоронения после акта вандализма. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастных лиц. По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Администрация Выборгского района пообещала сделать все возможное для скорейшего восстановления обелиска. И слова не разошлись с делом. Спустя всего несколько дней были изготовлены новые мемориальные плиты. Благоустройство проходит при содействии депутата Законодательного собрания Ленинградской области Олега Петрова.

Администрация сама заказала данные плиты, сейчас мы их изготовили и в ближайшее время сделаем небольшой постамент и установим их под наклоном так, как они стояли на железном каркасе. Андрей Симонов, глава администрации МО "Гончаровское сельское поселение"

В братском захоронении номер 62 покоятся 48 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это бойцы 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии. На подступах к Вуоксе в районе переправы в 1941 и 1944 годах велись ожесточённые бои. Поисковики до сих пор находят останки бойцов на высотах, которые были полностью охвачены огнем.

В это же время в Высоцке завершается строительство сквера, посвященного 75-летию Победы.

Видео: Piter.tv