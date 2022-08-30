"Крендель Фест" в Выборге объединил историю и гастрономию

Мероприятие посетили тысячи туристов из Ленинградской области и других регионов России.

В выходные исторический центр Выборга наполнился ароматами свежей выпечки, звуками рыцарских поединков и оживлённой атмосферой средневековой ярмарки. Второй фестиваль "Крендель Фест" собрал почти десять тысяч гостей, став ярким событием осеннего сезона.

Основной акцент фестиваля был сделан на выборгском кренделе — кулинарном символе Ленинградской области. Посетителей ждали дегустации, мастер-классы и конкурсы, включая народное голосование за "Крендель года". Победитель будет объявлен в декабре.

Площадкой для интерактивов стало сразу 17 исторических локаций. На площади Старой ратуши гостей встречала стилизованная фотозона с персонажами, олицетворяющими разные эпохи — от монахов-францисканцев до горожан Петровской эпохи. В Ганзейском дворе можно было угадывать запахи средневекового Выборга и узнать о товарах, которые торговцы предлагали в XVI веке.

У ресторана "Кочегарка" гости пробовали свои силы в метательном тире, бросая крендели в мишени. На рыцарском турнире, который стал главным зрелищем праздника, прошли поединки на мечах и алебардах. Эти состязания уже стали визитной карточкой Выборга, привлекая реконструкторов из разных стран.

"Крендель Фест" — не просто гастрономическое событие, но и площадка для знакомства с культурным наследием региона. Фестиваль в очередной раз доказал, что выборгский крендель — это не только символ гостеприимства, но и важная часть истории Ленинградской области. Мероприятие организовано администрацией Выборгского района при поддержке "Объединённого Выборгского музея-заповедника" и партнёров в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Видео: Piter.TV



