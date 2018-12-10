Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"

Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.

Важный судебный прецедент в сфере ЖКХ зафиксирован в Выборгском районе Ленинградской области. Бывший генеральный директор проблемной управляющей компании "Единство" из Выборга, находящейся в стадии банкротства, привлечен к субсидиарной ответственности перед кредиторами. Это значит, что ему необходимо из своих средств оплатить долги организации на сумму свыше 10 млн рублей (Всего 10 056 429 рублей). К такому решению пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это первый случай в истории Выборга и Выборгского района, когда директор, который довел компанию до банкротства и скопил многомиллионные долги, ответит рублем за свои действия.

В тексте Определения суда от 14 августа 2020 содержится информация о том, что генеральный директор в период с 2011 по 2018 годы регулярно "перекидывал" денежные средства с разных счетов УК "Единство", либо переводил их на счета одноименных организаций. Операции проводились так, что проследить назначение платежей было просто невозможно, а соответствующие документы по каким-то причинам пропали. Кроме того, Николай Болдырев активно обналичивал крупные суммы со счетов компании, никак не отчитываясь за дальнейшее расходование денег, собранных с жильцов многоквартирных домов. Всего документально зафиксировано не менее 5 случаев такого "вывода средств".

C августа 2013 по март 2016 переведено 1.6 млн рублей со счета в крупном федеральном банке на альтернативные счета в частных "Рускобанк" и "Инвестторгбанк" и "Выборгбанк" под записью "возврат ошибочно перечисленных средств". Сведения об их дальнейшей судьбе отсутствуют. Как и подтверждения "ошибочного перевода".

С августа 2013 по март 2016 со счетов организации в "Выборгбанке" проведено обналичивание средств на 3.25 млн рублей, документов о целях снятия средств фактически не предъявлено, отчета об их расходдовании не предоставлено.

С января 2013 по ноябрь 2015 со счета в одном из крупных федеральных банков на счет юрлица с идентичным названием в местном частном банке переведены 1.7 млн рублей с кратким и непонятным назначением "по договору 01.09.2012": ни документов, ни сведений ответчик суду предоставить не смог.

В период с 10 сентября 2014 по 17 июня 2016 со счета в "Мособлбанке" на счет в "Выборг банке" перевели 427 000 рублей, с припиской "по договору обслуживания дома на Морской набережной, 7", однако информация о целевом использовании средств отсутствует.

С декабря 2015 по март 2016 со счета в крупном федеральном банке на счет "организации с идентичным названием" переведены 253 000 рублей "по договорам ремонтных работ", ремонтные работы ничем не подтверждены.

Ответчик (Николай Болдырев в суд не явился, пришел только его представитель) попытался объяснить "денежную чехарду" тем, что компания якобы создавала отдельный счет в разных банках (!!!) для каждого дома, и просто постоянно перекидывала миллионные суммы "туда, где нужнее". Однако суд отклонил эти аргументы как необоснованные и неподтвержденные документами: ни один из подозрительных переводов так и не был подкреплен бумагами.

Как результат, к 2018 году одна из крупнейших управляющих компаний Выборга подошла в статусе банкрота с серьезными задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями и другими кредиторами. Деньги, которые собирались с граждан, так и не доходили до партнеров Николая Болдырева. По заявлению АО "Выборгтеплоэнерго" в августе 2018 года в отношении организации ввели процедуру наблюдения, уже в декабре суд подтвердил все аргументы истца. Как результат ООО "Единство" предпринимателя Болдырева признали банкротом, в отношении предприятия открыли конкурсное производство. Однако к этому моменту у фирмы уже ничего не оставалось: все средства исчезли в неизвестном направлении, расплачиваться с кредиторами было не из чего.

По российскому законодательству, в такой ситуации, если причиной банкротства компании стали некомпетентные или злонамеренные действия руководителя, то он в полной мере разделяет субсидиарную ответственность перед кредиторами. Говоря простыми словами, лично отвечает за долги организации, доведенной им до банкротства. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области констатировал факт: в действиях Николая Болдырева в период руководства "Единством" содержится состав нарушения пункта 4 статьи 10 "Закона о банкротстве", они-то и стали одной из причин разорения компании.

В течение длительного времени ответчик осуществлял действия по выводу денежных средств со счетов должника, о дальнейшей судьбе которых информации не имеется. При этом параллельно наращивалась тем самым кредиторская задолженность должника, а меры по взысканию дебиторской задолженности ответчиком не предпринимались …. В результате эти средства выбыли из конкурсной массы (именно ее и должны были вернуть кредиторам, - прим. ред) и до сих пор не были возвращены. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Суд счел поведение Николая Болдырева недобросовестным и признал факт обоснованности субсидиарной ответственности данного лица. Ведь если бы эти средства, собранные с жильцов-клиентов "Единства" оставались на счетах фирмы, то она вполне могла бы расплатиться с кредиторами и продолжить свое существование.

Теперь же Николаю Болдыреву придется вспомнить, куда ушли со счетов "Единства" не менее 5 "серых переводов" в размере от 200 000 рублей до 3.25 млн рублей. Видимо, из этих средств он и будет погашать долги своего неудачного детища. Общий же долг Николая Болдырева на данный момент составляет 10 056 429 рублей. Среди них 8 972 332 рубля 46 копеек основного долга, 353 496 рублей пени и штрафов, 570 000 рублей задолженности перед конкурсным управляющим и так далее.

От редакции

Перед нами важный прецедент в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно постановлению, теперь финансовую ответственность несут ПЕРСОНАЛЬНО председатели проблемных УК, а не только аморфное и виртуальное юрлицо. Вот только поможет ли это восстановить справедливость?

В Ленинградской области известны десятки случаев, когда недобросовестные владельцы управляющих компаний собирали миллионные средства с жильцов, выводили их в неизвестном направлении, а затем банкротили организацию. Нередко, после этого, создавая следующую УК-однодневку с похожим названием, которая работала "на тех же дрожжах". Как правило, дела по задолженностям таких дельцов надолго застревали в арбитражных судах. А вода, свет и газ оставались неоплаченными.

Выплачивать по счетам приходилась или самим жильцам, или местным властям. Зачастую долги недобросовестных УК просто повисали на экономике региона и районов мертвым грузом.

Общим оставалось одно: до этого дня сами создатели темной бизнес-схемы уходили от ответственности. Мол, мы просто управляли компанией, люди платили мало, вот бизнес и лопнул. Пойди докажи, что средства людей ушли на покупку дорогих автомобилей или недвижимости самого предпринимателя. Обновленное российское законодательство ужесточила подход к таким ситуациям, и дело Николая Болдырева из Выборга – лишь первая ласточка. Этот случай дает реальный шанс, что в ближайшем будущем дельцы, которые целенаправленно разоряют управляющие компании с целью наживы, будут оплачивать все долги из своего кармана.

Впрочем, в истории с Николаем Болдыревым еще рано ставить точку. Как частное лицо, он тоже может объявить себя банкротом или просто сбежать от оплаты долгов. Такое развитие ситуации ударит, прежде всего, по его бывшим клиентам: не исключено, что именно жильцам домов из-под управления "Единства" придется оплачивать грубые ошибки Николая Болдырева.