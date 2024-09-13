Россия объединит десятки стран в международном телемарафоне PLANET Hair Day

В Петербурге 7 сентября стартовала первая "Российская Неделя красоты и единства народов"

С 7 по 13 сентября впервые пройдет Российская Неделя красоты, приуроченная к Году Единства народов России. Ее центральным событием станет международный PLANET Hair Day – эфир, который будет длиться 25 часов и двигаться вслед за солнцем, переходя из одного часового пояса в другой. Каждые 25 минут – смена локации, новый город и новая страна, так зрители смогут увидеть участников из разных уголков планеты в режиме реального времени. Ожидается, что в телемарафоне примут участие представители более 30 государств, так Россия станет отправной и финальной точкой "кругосветного путешествия".

Телемарафон берет свое начало в Санкт-Петербурге, а спустя 25 часов эфир завершится в Москве, на Красной площади. Участие принимают парикмахеры, стилисты, визажисты со всего мира, они покажут свое мастерство и одновременно станут частью единого интернационального эфира.

Организаторы проекта хотят показать, что индустрия красоты – это не просто работа с внешностью, но и профессиональное сообщество, образование и благодарность людей, которых мастер встречает ежедневно. Таким образом проект смог объединить профессиональное сообщество и получил системную поддержку на государственном уровне. Инициативу одобрили: Администрация Президента РФ, Министерство культуры, Минпромторг, Минэкономразвития и МИД России.

Старт международному проекту был дан 7 сентября в Санкт-Петербурге. На конференции, посвященной открытию Недели красоты, представили программу предстоящего телемарафона, а также обсудили развитие индустрии красоты и ее роль в экономике. Организатором проекта выступила Татьяна Овсянникова – основатель Всероссийского движения "Парикмахер добра". Ее деятельность началась с бесплатных стрижек для бездомных при храме в Уфе. Впоследствии к данному роду благотворительности подключились и другие регионы России. Сейчас в городах России провели 2000 благотворительных акций для людей с ограниченными возможностями, людей серебряного возраста и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Действительно, парикмахеров объединяют ценности. Ценности, которые они дарят людям, но в первую очередь – это счастье. […] Мы при поддержке ESTEL открыли 11 парикмахерских при православных храмах, пять комнат красоты матери и ребенка при детских больницах и две комнаты красоты при мечетях Республики Татарстан. Татьяна Овсянникова, организатор, основатель проекта

Центральной темой конференции стало признание индустрии. По данным организаторов, более 94 тысяч специалистов из 89 субъектов РФ поддержали предложение о включении парикмахерского искусства в ряды креативных индустрий страны, также поднималась тема об учреждении Дня парикмахера на государственном уровне. География участников конференции не ограничилась только Петербургом, к конференции в формате видеомоста присоединились Иркутск, Брянск, Минск и другие города. Каждый подготовил собственный видеоролик о том, как живет и работает индустрия красоты в регионе.

Мне хочется, чтобы парикмахерское искусство, а это именно искусство, а не услуга и не служба быта, было признано на государственном уровне, чтобы существовал ежегодный праздник – День парикмахера, чтобы осознавали: парикмахерское искусство – это часть народной дипломатии. Ольга Демичева, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы"

Модератором пресс-конференции выступила Тутта Ларсен, ведущая программы "Делатели" на Радио Вера. Также выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга: Наталия Астахова и Светлана Ванькович, аналитик моды Евгения Орлова и основатель ESTEL Лев Охотин.

Парикмахер – это самый простой способ поднять коэффициент счастья населения Российской Федерации. Счастье передается и парикмахер – именно представитель той профессии, которая общается с широкой массой людей на регулярной основе. Лев Охотин, основатель компании ESTEL

С 8 по 12 сентября участников ждут образовательные мастер-классы и кинопоказы по всей стране, так тысяча студентов и действующих специалистов смогут перенять опыт коллег и познакомиться с новыми подходами к работе. 10 сентября – объявлен днем "Благотворительной стрижки", мастера по всей стране будут работать бесплатно для детей на длительном лечении, для подопечных храмов и для всех, кто нуждается в помощи. В прошлом году акция объединила 103 города России и три страны СНГ, подарив 7 639 бесплатных стрижек.

"Российская неделя красоты и единства народов" завершится 13 сентября, но ее смыслы останутся, потому что за эти дни она сможет объединить мастеров и десятки городов Земли.

Фото: Piter.TV