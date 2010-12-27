Возбуждено дело о банкротстве управляющей организации "Единство": накануне компания сменила владельца

В отношении компании-неплательщика ООО «Единство» официально возбуждено дело о банкротстве, назначено арбитражное управление, введена процедура наблюдения. Накануне судебного акта экс-директор «Единства» Николай Болдырев неожиданно покинул пост руководителя и владельца управляющей организации – передав ее (включая 100% долю участия в уставном капитале ООО «Единство») некому Сергею Гришину.

Один из главных неплательщиков Выборга, управляющая организация ООО "Единство" официально находится в состоянии банкротства, арбитражного управления. Как стало известно Piter.TV, обоснованность наличия признаков несостоятельности компании подтвердил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Судебный акт был принят 8 августа 2018 года на основании заявления единой теплоснабжающей организации г.Выборга – "Управляющей компании по ЖКХ".

"В судебном заседании от 08 08 2018 требования "УК по ЖКХ" были признаны обоснованными, в отношение ООО "Единство" введена процедура наблюдения", - подтвердил в разговоре с Piter.TV источник, знакомый с ходом дела.

Поводом для жесткого решения арбитража стала неспособность ООО "Единство" оплачивать долги перед "УК по ЖКХ". Эта история началась несколько лет назад. В период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 ООО "Единство" накопило 4.5 млн рублей долга перед ресурсниками за здание на Травяной улице, дом 4. Тогда "УК по ЖКХ" обратилась в суд с требованием получить средства, которые "Единство" исправно собирало с потребителей в счет оплаты коммуналки. У истца не было сомнений в правомерности этих пожеланий, да и Арбитражный суд подтвердил, что именно "Единство" отвечает за Травяную, 4.

В 2017 году ситуация не улучшилась. Долг вырос до 5.1 млн рублей, а требования кредитора игнорировались более 3 месяцев. В связи с этим в "УК по ЖКХ" решили добиваться банкротства неплатежеспособного партнера. Их требование подкрепляло решение Арбитражного суда от 05.07.2017, а также выписка банка ВТБ от 09.11.2017. Из нее стало окончательно понятно: должник не имеет возможности погасить существующую задолженность.

ООО "Единство" осталось должно не только "УК по ЖКХ", а как свидетельствуют материалы этого же банкротного дела и ряду других организаций ЖКХ г.Выборга (например, ТСЖ "Наш Дом" по судебному решению А56-54729/2014 в сумме 991 228,95 руб). Куда бывшим руководством ООО "Единство" были использованы поступавшие от населения денежные средства, предназначавшиеся согласно выставленным расчетным квитанциям, на оплату тепловой энергии и горячей воды, только предстоит выяснить.

По законам РФ, банкротство управляющих компаний и ТСЖ запускается при соблюдении двух условий: долге более 300 000 рублей и отсутствии выплат по кредиту свыше 3 месяцев. В случае с "Единством" - это "золотой стандарт" банкротства. В итоге последнее заявление о банкротстве злостного неплательщика было принято судом в середине июля 2018-го: судьи возбудили производство по делу о несостоятельности. Уже 8 августа его признали обоснованным.

Теперь начинается самое интересное – что ждет дом на Травяной улице, и кто вернет долги "Единства"? В заявлении "УК по ЖКХ" говорится о необходимости привлечь директора Николая Болдырева к субсидиарной ответственности, а компанию передать "арбитражному управляющему". Судя по всему, экс-владелец "Единства" что-то предчувствовал: с 30 июля 2018 года новым боссом компании стал некто Сергей Гришин. А Николай Болдырев загадочным образом (и очень своевременно) исчез из списка руководителей и владельцев "Единства".

Позволит ли это экс-владельцу уйти от той самой "субсидиарной ответственности" - отнюдь не факт. Вряд ли грехи прошлых хозяев спишутся с их совести и перейдут по наследству "красному председателю". Тем более, что правоохранители и без того внимательно следят за деятельностью господина Болдырева (мы уже писали о возбужденном в отношении предпринимателя уголовном деле).

В любом случае, решение Арбитражного суда станет новой страницей в истории управляющей организации. Впрочем, обанкроченные идеологи "Единства" не сдаются – в последние дни стены дома на Травяной обклеивают такими вот листовками. Информация в них полностью противоречит фактам и судебным решениям. Ноль пруфов при громких заявлениях.Но, судя по всему, у организации-неплательщика просто не осталось другим инструментов воздействия на собственных клиентов.

Ну а жильцам не стоит отчаиваться - недавно мы публиковали материал о том, как грамотная работа ТСЖ или УК может спасти, казалось бы, безнадежные дома от многомиллионных долгов и плохой репутации. Мы же, со своей стороны, будем следить за судьбой дома на Травяной, 4 и ООО "Единство".