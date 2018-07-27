Жильцы двух домов на Травяной взяли в свои руки проблемное ТСЖ "Сайма"

Эти дома на Травяной улице выглядят как типичные современные новостройки – красивые и комфортные. Обычно с такими не возникает серьезных коммунальных проблем. ТСЖ не нужно тратиться на масштабные ремонтные работы и переплачивать за содержание объекта. Но в истории с домами № 11 и 13 что-то пошло не так.

Еще недавно их долги перед ресурсниками составляли баснословные суммы, а проверки пожарных и жилинспекции заканчивались пугающими вердиктами. И это при том, что жильцы исправно платили по счетам, и местное ТСЖ не бедствовало. Канал Piter.TV расскажет, как это произошло, а главное, как жильцы смогли взять дело в свои руки, и выйти из критического положения.

Все началось в 2012 году, когда жители двух новостроек на Травяной создали ТСЖ "Сайма". Председателем выбрали свою соседку, адвоката Светлану Стогний. Долгое время люди просто платили по счетам и не вмешивались в дела правления. Каким же было их удивление, когда они узнали, что ТСЖ "Сайма" входит в топ компаний-должников всего Выборга. Помогла прокурорская проверка, которая установила – оба дома месяцами не платили по счетам ресурсоснабжающих организаций.

На 29 сентября 2017 года по результатам проверки мы были должны за тепло 6 031 044 рублей. Мы уже знаем, что не был заключен договор с теплосетями, и в течение года деньги собирались с жильцов, но не проплачивались. Наша задача сейчас - узнать, куда они тогда пошли? Или вообще никуда не пошли? Наталья Новикова, новый председатель ТСЖ "Сайма"

Оказалось, что долги за тепло – не единственная проблема их ТСЖ. Например, на домах "висели" штрафы от пожарных за грубые нарушения техники безопасности – их не устранили даже после проверок. За несколько лет куча претензий к "Сайме" накопилась у "Жилищной инспекции", "Лифтремонта", "Водоканала" и "Расэма". А люди об этом ничего не знали – по словам жильцов, Светлана Стогний просто игнорировала вопросы соседей.

Ее действительно не было здесь. Все письма, которые мы писали ей, даже официально, на них приходили либо формальные ответы, либо не приходило ничего. Мы устали, что не было отчетов, что ничего не делалось по дому. Виталий Ефремов

Подставные были какие-то уборщицы и другие работники. Им платили зарплаты, а мы их здесь не видели. Это был беспредел. Михаил Куварзин

Дальше - больше. Активисты вспомнили, что в 12-м году выбирали председателя сроком на 2 года. А вот перевыборов они припомнить не смогли. Стали изучать бумаги и обнаружили в них подозрительные протоколы, продлевающие срок полномочий Светланы Стогний.

У моей семьи две квартиры в этих домах. Моя квартира и квартира моей матери. И там стояли наши подписи, хотя мы их точно не ставили. Наталья Новикова

В апреле 2018 года жильцы выбрали новое правление, которое возглавила Наталья Новикова. За первые месяцы работы ее команда оплатила основные штрафы, компенсировала 1.5 млн рублей прошлых долгов и договорилась о реструктуризации остальной задолженности. Самые острые проблемы были решены. Оказалось – нет ничего сложного в том, чтобы перевести платежи жильцов на счета коммунальщиков. А ведь когда Наталья Новикова начинала работу, на счетах ТСЖ было всего 100 000 рублей – не хватало даже на зарплату персонала.

У меня не было слов! Были одни эмоции, причем очень нехорошие. Когда я увидела, что денег нет, когда каждый раз приходили какие-то письма со штрафами, неустойками, пенями... Один суд, другой суд. Извините, но меня трясло просто. Наталья Новикова

А как реагировать на пенни и неустойки в размере полумиллиона рублей? Их бы не было, если бы прошлое руководство платило вовремя. Или как вам такие нарушения пожарной безопасности? В случае возгорания дом № 13 ждала чудовищная трагедия. И она была бы на совести конкретных людей

В предписании пожарной инспекции у нас было около 70 проблемных пунктов. Половина из них - это отсутствие пожарных рукавов в щитах. Решить этот вопрос можно было третью той суммы, которую мы в итоге заплатили в качестве штрафа. Посмотрите, как это выглядело. В коробах просто не было пожарных рукавов. Виталий Ефремов, Управляющий ТСЖ "Сайма"

И вот теперь соседи дружно разгадывают загадку – куда же подевались их коммунальные платежи, миллионы рублей! Светлану Стогний наши собеседники в своем дворе больше не видели. Зато экс-председатель активно ходит по судам, с требованием признать незаконной новую власть в ТСЖ. И это – при очевидной поддержке населения. На последнем голосовании это правление поддержали 59%.

Мы устали от того председателя. А этому председателю мы доверяем. Этот человек на своем месте. А Светланы Стогний совсем ничем не занималась, мы ее здесь не видели. жительница дома № 13 на Травяной улице

Прошлое руководство пустило в ход юридические хитрости и даже смогло ненадолго заморозить счета "Саймы". А это – невозможность платить по кредитам и выдавать зарплату сотрудникам, а значит, новы штрафы и пенни. К счастью, Ленинградский областной суд встал на сторону ТСЖ, и счета разморозили. Но надолго ли? Уже 8 августа в суде состоится новое разбирательство между старой и новой командой "Саймы". Хотя местным жителям уже понятно, на чьей стороне правда.

Увы, точка в этой истории до сих пор не поставлена. Вопрос непрозрачности платежей в ЖКХ характерен для всей России. Жильцы, как правило, не вникают в работу управления дома до тех пор, пока не придут двойные квитанции. А председатели ТСЖ, как правило, не хотят уходить и, как мы видим, продолжают вести свою деструктивную деятельность, которая не только вредит, но и существенно ухудшает нормальную жизнь людей. Мы будем следить за развитием ситуации в домах № 11 и 13 на Травяной улице.

Видео: Piter.TV

Стас Бутенко, Алексей Штергун