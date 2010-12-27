ТСЖ "Сайма" прорвало финансовую блокаду: организации вернули доступ к счетам

Теперь товарищество собственников жилья из Выборга сможет выплачивать зарплату сотрудникам, а также проводить платежи за коммунальные услуги.

Предыстория: "апрельская революция" и блокировка счетов

В Выборге продолжается затянувшийся процесс самоопределения товарищества собственников жилья "Сайма" (новостройки № 11 и 13 на Травяной улице). Ранее мы писали, что жильцы двух домов на Травяной взяли в свои руки проблемное ТСЖ "Сайма". Собрание жильцов избрало новое правление ТСЖ: поводом для этого стала прокурорская проверка, выявившая многомиллионные долги, образовавшиеся при прошлом председателе организации – Светлане Стогний. Собственников возмутило и обилие штрафов от пожнадзора и жилинспекции, о которых они даже не знали. Жильцы дважды собирались на голосование, и дважды утверждали правление во главе с председателем Натальей Новиковой ("за" голосовали 54,12 и 59,2% соответственно).

Новый руководитель за 3 месяца погасила значительную часть долгов и штрафов. Но тут в дело вмешалась Светлана Стогний – экс-председатель не захотела упускать власть из своих рук. Она продолжает оспаривать в суде законность переизбрания руководства ТСЖ, а также добилась временной блокировки счетов ТСЖ "Сайма". Решение "заморозить" доступ к финансам товарищества на время судебного разбирательства поддержал Выборгский городской суд. Этот шаг сильно ударил по жизни двух домов на Травяной. Всем было очевидно, что тяжба затянется на несколько месяцев (судебные разбирательства по таким вопросам порой годами). Блокировка счетов не позволяла "Сайме" выплачивать зарплату коммунальным работникам, тратить деньги на текущие расходы по обслуживанию домов, платить по счетам ресурсоснабжающих организаций. Практически деятельность ТСЖ была парализована.

Областной суд встал на сторону жильцов

Вскоре Ленинградский областной суд отменил решение своих выборгских коллег. Заморозку счетов юристы сочли излишней. И уже 25 июля суд вынес апелляционное определение: обеспечить новому руководству ТСЖ "Сайма" доступ к управлению финансам. Проблема в том, что после этого бюрократическая машина забуксовала – более 2 недель Наталья Новикова и ее команда не могли на практике осуществить свои законные права.

Мы получили апелляционное определение на руки 6 августа. Пошли с ним в Выборгский городской суд, в управление приставов. Нам нужно было платить зарплату простым сотрудникам – дворникам, уборщикам… Люди требовали заработанные деньги, а мы ничего не могли сделать. Нужно было оплачивать коммунальные платежи, чтобы не копить пени. У нас на руках было решение Ленинградского областного суда. И тут началось. Приставы отправляли нас за исполнительным листом к выборгским судьям. Местный суд не выдавал нужную документацию – исполнительный лист , говорил, что для разморозки счетов она не нужна – нас опять посылали к приставам. И вплоть до 16 августа в деле не было никаких подвижек. Только сейчас поступила информация, что 17 августа мы получим доступ к счетам. Наталья Новикова, председатель ТСЖ "Сайма"

По данным Piter.TV, 17 августа счета "Саймы" действительно были разморожены, новое руководство продолжило работу в качестве полноценного правления ТСЖ. Это значит, что оба дома все-таки не останутся без постоянных дворников, электриков и уборщиц. По факту - попытка прошлого руководства сорвать работу "конкурентов" и подмочить репутацию нового председателя закончилась провалом.

Судебные тяжбы продолжаются...

Не принесло успеха Светлане Стогний и последнее судебное слушание по делу "Саймы" - предварительное заседание прошло 8 августа в Выборгском городском суде. Экс-председатель в очередной раз озвучила ключевую претензию к апрельскому голосованию собственников за новый состав правления. Светлана Стогний (к слову, юрист по образованию) считает, что жильцы не были должным образом оповещены о предстоящем собрании.

Сама Стогний заявила, что не получала никаких уведомлений, а также не видела объявления о собрании на стойке информации и официальном сайте ТСЖ. Ее позицию поддерживает несколько соседей – но поддерживают только заочно – на суд ни один из сторонников экс-председателя не пришел.

В ответ на это новое правление ТСЖ продемонстрировало суду реестр собственников, принимавших личное участие в очном голосовании, где стояла и подпись Светланы Стогний. Также суду были предоставлены почтовые документы об отправке уведомления о предстоящем собрании на почтовый адрес Стогний о заочном голосовании, состоявшемся с 18.03.18 по 27.03.18 в заочной форме, скриншоты с официального сайта организации, а также фотографии объявлений, развешенных в подъездах домов.

Кроме того, к следующему суду команда Натальи Новиковой обязалась предоставить отчеты от Почты России по заказным письмам с оповещениями, направленным жильцам дома. Еще одним документом, опровергающим слова Светланы Стогний, может стать нотариально заверенный лист с расписками людей, которых уведомляли в формате поквартирного обхода. Наталья Новикова не без иронии напомнила, что Светлана Стогний присутствовала на собрании жильцов, а значит, все-таки была уведомлена о предстоящем мероприятии.

Суд принял во внимание аргументы сторон и дал ТСЖ "Сайма" срок до 20 августа, чтобы собрать и заверить все заявленные доказательства. Следующее заседание по делу товарищества собственников жилья состоится только 1 октября. К счастью, в этот раз никто не стал блокировать счета организации до следующего разбирательства.

В ожидании нового суда

Ждать заседания придется 1.5 месяца, однако позиции сторон уже понятны. Светлане Стогний предстоит доказать, что значительная часть жильцов не была уведомлена об апрельском собрании. Причем неуведомленных должно быть настолько много, что их отсутствие могло бы повлиять на результат голосования (напомним – оно прошло при полном кворуме и закончилось уверенной победой нового руководства). Наталье Новиковой остается предоставить анонсированные документы, подтверждающие – уведомления были выполнены в срок и велись всеми возможными методами.

А главное – чтобы за всеми судебными тяжбами ТСЖ "Сайма" успевало обеспечивать комфортный уровень жизни собственникам квартир в домах № 11 и 13. Как минимум, теперь им в этом не помешает несвоевременная заморозка счетов - организация наконец-то может вернуться к нормальной жизни.

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