Спрос на парикмахеров в Петербурге увеличился за год

Тенденция связана с тем, что специалисты сферы стали чаще выбирать самозанятость, а работу искать через связи.

С начала 2024 года спрос на парикмахеров в Петербурге вырос на 71%. Соответствующей информацией поделились аналитики сервиса HeadHunter.

На первом месте по количеству вакансий для стилистов по волосам оказались Москва и Московская область (45%), Северная столица стала второй (12,9%). Тройку лидеров замыкает Свердловская область с 4,3%.

При этом спрос на парикмахеров выше предложения: в Северо-Западном федеральном округе на вакансию приходится в среднем 2,6 резюме. В начале года этот показатель составлял 4,5.

Тенденция связана с тем, что специалисты сферы стали чаще выбирать самозанятость, а работу искать через связи, пишет "РБК Петербург".

Бьюти-мастера предпочитают пользоваться профессиональными связями, а не размещать резюме на открытых площадках. Наиболее важными критериями при выборе места работы для парикмахеров являются: уровень доходов, сколько времени будет уходить на дорогу до работы и атмосфера в коллективе. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 34% вырос спрос на специалистов в сфере науки и образования.

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