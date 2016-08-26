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Спрос на парикмахеров в Петербурге увеличился за год
Сегодня, 11:10
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Спрос на парикмахеров в Петербурге увеличился за год

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Тенденция связана с тем, что специалисты сферы стали чаще выбирать самозанятость, а работу искать через связи.

С начала 2024 года спрос на парикмахеров в Петербурге вырос на 71%. Соответствующей информацией поделились аналитики сервиса HeadHunter. 

На первом месте по количеству вакансий для стилистов по волосам оказались Москва и Московская область (45%), Северная столица стала второй (12,9%). Тройку лидеров замыкает Свердловская область с 4,3%. 

При этом спрос на парикмахеров выше предложения: в Северо-Западном федеральном округе на вакансию приходится в среднем 2,6 резюме. В начале года этот показатель составлял 4,5. 

Тенденция связана с тем, что специалисты сферы стали чаще выбирать самозанятость, а работу искать через связи, пишет "РБК Петербург". 

Бьюти-мастера предпочитают пользоваться профессиональными связями, а не размещать резюме на открытых площадках. Наиболее важными критериями при выборе места работы для парикмахеров являются: уровень доходов, сколько времени будет уходить на дорогу до работы и атмосфера в коллективе.

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 34% вырос спрос на специалистов в сфере науки и образования. 

Фото: pxhere 

Теги: бьюти-мастера, парикмахеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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