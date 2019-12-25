Под Выборгом начала работу театральная лаборатория студентов Школы-студии МХАТ

Помимо культурно-просветительской деятельности, воспитанники студии разбираются в вопросах экологии.

На одной из баз отдыха в Выборгском районе Ленобласти появилась театральная лаборатория студентов Школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на председателя областного комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского.

По словам руководителя, в проекте задействованы именитые российские режиссёры и начинающие артисты. Одной из задач лаборатории в дополнение к культурному посвящению стало проведение экологических акций с участием студентов.

Добавим, что лаборатория открыта при поддержке Министерства культуры РФ и областного правительства.

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Фото: Правительство Ленобласти