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В Павловском соборе проходит реставрация скульптур
Сегодня, 9:31
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В Павловском соборе проходит реставрация скульптур

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Повреждения на изваяниях остались ещё от обстрелов времён Великой Отечественной войны.

Скульптуры Павловского собора в Гатчине перевезены в мастерские для проведения реставрации. Работу специалистов в своих соцсетях продемонстрировал глава комитета по сохранению культурного наследия 47-ого региона Владимир Цой. 

На данный момент реставраторы заняты восстановлением форм скульптур и заполнением утрат. Изваяния деформировались не только от времени, но и от обстрелов на территории собора во время Великой Отечественной войны.

Отметим, что Павловский собор спроектировали архитекторы Р.И. Кузьмин и К.А. Тон. Храм возвели в период 1846 по 1852 г.г. Два года назад там началась реставрация, которая завершится в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с Моховой исчез памятник профессору Преображенскому из "Собачьего сердца".

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой

Теги: владимир цой, павловский парк, реставрация, скульптуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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