С Моховой исчез памятник профессору Преображенскому из "Собачьего сердца"

Он был установлен на частные деньги.

Памятник профессору Преображенскому и Шарику, героям известного произведения "Собачье сердце", демонтировали. Он находился во дворе дома №27-29 по Моховой улице.

Как узнала "Фонтанка", скульптуры убрали по требованию комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Как выяснилось, узаконить памятник не удалось. Чиновники добились демонтажа через суд.

Напомним, скульптурная группа была установлена в ноябре 2018 года. Ее открывал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что памятник поэту Александру Блоку появится на улице Декабристов.

Фото: Piter.tv (архив)