Памятник поэту Александру Блоку появится на улице Декабристов

Высота объекта составляет 3,6 метра. Скульптуру сделали из бронзы.

В Петербурге появится памятник поэту Александру Блоку. Его установят на улице Декабристов около дома № 57. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Высота памятника составит 3,6 метра. Скульптуру сделали из бронзы. На лицевой ее части можно будет увидеть подпись "Александру Блоку".

Известно, что в этом месте литератор жил с 1912 по 1921 год. Здание относится к объектам культурного наследия. С 1946 года на фасаде дома установлена табличка с надписью: "В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок".

Отметим, что недалеко от места установки мемориала находится улица, названная в честь поэта.

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Фото: Wikimedia Commons