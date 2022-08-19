В Полюстровском парке пройдет семейный фестиваль технического творчества

Начало мероприятия — в 11:00.

В субботу, 20 августа, в Красногвардейском районе пройдет фестиваль технического творчества — День моделиста. Для посетителей будут работать 5 зон: "Судомоделизм", "Ракетостроение", "Автомодельный спорт", "Начально-техническое моделирование", а также выставочная зона музея "Из истории технического творчества Ленинграда — Петербурга".

Модели представят воспитанники Центра технического творчества "Охта" и Дворца творчества "На Ленской".

Гости смогут подробнее узнать о кружках и секциях допобразования, которые работают в районе, а также попробовать свои силы в управлении представленными радиоуправляемыми моделями. Петербургский велоконструктор Игорь Баронас организует свою велозону. Мужчина является обладателем более 200 авторских моделей велосипедов.

Кроме того, Молодежный совет Красногвардейского района покажет, как работает аппарат по созданию сахарной ваты, и угостит посетителей сладостью.

Фестиваль пройдет с 11 до 15 часов в Полюстровском парке.

Видео: пресс-служба Красногвардейского района