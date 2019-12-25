В Высоцке завершается строительство сквера, посвященного 75-летию Победы

На строительство сквера Победы было выделено более 21 млн рулей из бюджетов разного уровня. Согласно контракту окончание работ запланировано на 31 августа.

В Высоцке подходит к завершению строительство сквера, посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустройству подлежит территория площадью около 1 га. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сквер визуально разделен на три зоны. В зоне отдыха будет обустроена альпийская горка, установлены скамейки и урны, а в детской – игровое оборудование. Особое внимание уделено исторической части сквера, связанной с событиями Великой Отечественной войны. Сергей Сахаровский, глава администрации Высоцкого поселения

В рамках благоустройства в парке установлен памятник военному катеру – бронированному малому охотнику, участвовавшему в сражениях 1944 года. Катер и постамент выполнены из гранита, общий вес памятника около 20 тонн. Эскизный проект выполнен выборгским архитектором Евгением Труфановым.

На мемориальных плитах увековечены имена воинов, участвовавших в боях в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Среди них – Герой Советского Союза Кузьма Высоцкий, чьим именем и назван город.

На строительство сквера Победы было выделено более 21 млн рулей из бюджетов разного уровня. Согласно контракту окончание работ запланировано на 31 августа.

Ранее рабочая группа проверила состояние территории Старого города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО