Рабочая группа проверила состояние территории Старого города

Рабочую группу возглавляет глава Выборгской администрации Валерий Савинов.

Рабочая группа, которую возглавляет глава районной администрации Валерий Савинов, вновь проверила состояние территории Старого города. Вместе с руководителем администрации в осмотре исторической части Выборга приняли участие представители комитета по городскому хозяйству, депутатского корпуса, управляющей компании "Энергопроект-М". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На Рыночной площади Валерий Савинов обратил внимание на мусор, находящийся у торговых палаток. Он поручил профильным комитетам взять на контроль уборку данной территории, при необходимости добавить мусорные баки.

В ходе проверки благоустройства улиц комитету поддержки предпринимательства и потребительского рынка, а также комитету по городскому хозяйству поручено проконтролировать наличие урн возле субъектов малого бизнеса. В случае их отсутствия или ненадлежащего содержания – выписывать штрафы.

В Прогонном сквере необходимо обновить туристическую карту. Управляющей компании – заменить деревянные ограждения на более эстетические металлические стойки.

В одном из дворов была обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора, рядом – отремонтированное кафе. Управляющему данной точки общепита поручено привести в порядок общественное место в течение недели.

Также рабочая группа осмотрела благоустройство контейнерных площадок по улицам Красноармейской и Прогонной. Теперь здесь за аккуратным деревянным ограждением находятся небольшие контейнеры.

На ул. Крепостной, 11 продолжается обследование Дома Говинга, после чего будет выполнен комплекс противоаварийных работ.

Участники рабочей группы отметили меньшее количество граффити, незаконно расклеенных объявлений, рекламных конструкций, не соответствующих требованиям.

Ранее стало известно, что администрация Выборгского района контролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в порту.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО