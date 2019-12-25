Администрация Выборгского района контролирует ситуацию с разливом нефтепродуктов в порту

В администрацию МО "Выборгский район" 11 августа поступила информация о том, что с буксира "Товарищ Андрей", который находится у причала №4 морского порта Выборг, произошел разлив нефтепродуктов в акваторию Выборгского залива. Факт происшествия и источник установлены. Последствия локального загрязнения на данный момент устраняются. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Согласно действующему законодательству ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна, в том числе финансовые затраты, ложатся на судовладельца.
В дежурные сутки для очистки акватории командой с буксира применен сорбент объемом 60 литров. На данный момент профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО "Морская экология" ведет работы по устранению последствий разлива.
На месте работают представители МЧС России по Ленобласти, "Спасательной Службы" г. Выборга, специалисты профильных комитетов районной администрации.
В июле специалисты показывали, как проходит очистка бухты Радуга от нефтепродуктов.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все