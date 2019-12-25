В акватории выборгского порта ликвидируют последствия разлива топлива с буксира

По предварительным данным, с буксира "Товарищ Андрей" в Выборгский залив вылилось примерно четыре кубометра топлива.

11 августа на четвертом причале порта Выборга с буксира "Товарищ Андрей" в залив вытекло порядка четырех кубических метров дизельного топлива. По имеющимся сведениям, причиной утечки могли стать сбои в работе перепускного клапана.

Для предотвращения распространения горючего в воде оперативно были выставлены боновые заграждения и использован сорбент; к ликвидации загрязнения привлекли судно-нефтесборщик.

Ситацию взяли на контроль сотрудники "Росморпорта", на место также прибыли специалисты МЧС, аварийно-спасательных служб Выборга и природоохранной компании "Морская экология". В обстоятельствах инцидента разбирается транспортная прокуратура.

Ранее в Выборге начали очищать от загрязнений бухту Радуга.

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