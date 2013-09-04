В Выборге бухту Радуга очистили от загрязнений

К ликвидации загрязнений нефтепродуктами 17 апреля приступила организация из Петербурга.

Администрацией Выборгского района достигнута договоренность со специализированной организацией из Санкт-Петербурга о ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуги Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В бухте 14 апреля установили боновые заграждения для локализации загрязнения акватории. Администрация Выборгского района провела переговоры с несколькими предприятиями для того, чтобы нефтепродукты были собраны и утилизированы на специальный полигон. Пять организаций не смогли помочь справиться с данной проблемой, так как не имели на это лицензии.

К ликвидации загрязнений нефтепродуктами 17 апреля приступила организация из Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО