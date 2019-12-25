Неизвестные загрязнили нефтепродуктами Финский залив в Выборге

В администрацию МО "Выборгский район" 14 апреля поступило обращение от граждан о загрязнении нефтепродуктами акватории бухты Радуги Финского залива.

В администрацию МО "Выборгский район" 14 апреля поступило обращение от граждан о загрязнении нефтепродуктами акватории бухты Радуги Финского залива. Специалисты администрации выехали на место. Факт загрязнения нефтепродуктами водной акватории и береговой линии подтвердился. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

НП "Спасательная служба установила боновые заграждения для локализации загрязнения акватории бухты. Совместно с ГУ МЧС России по Ленобласти разработан комплекс неотложных мероприятий по дальнейшей ликвидации последствий происшествия.

Для установления виновника разлива нефтепродуктов материалы дела переданы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Сотрудники выборгского комбината благоустройства продолжают приводить в порядок парки и скверы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО