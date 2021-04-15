Сотрудники выборгского комбината благоустройства приводят в порядок парки и скверы

В ближайшее время в Выборге начнется спил деревьев, которые представляют опасность.

В Выборге с раннего утра активно приводят в порядок городские территории. Специалисты комбината благоустройства убирают грязь, скопившуюся на тротуарах, в парках и скверах. Началось восстановление и обновление лавочек, урн в местах отдыха людей.

Коммунальные службы проводят работы по уборке города – это дороги, тротуары, парки, скверы. Идет сбор мусора, старой листвы. Мы также приступили к покраске ограждений, к покраске скамеек. К 1 мая мы должны быть во всей красе. Елена Семёнова, главный специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района

Краску на ограждения наносят специальную, которую можно наносить в сезон колебаний температуры воздуха. В ближайшее время в Выборге начнется спил деревьев, которые представляют опасность.

В это же время ООО "ДСК "Выборг"" очищает дороги города от зимней грязи и пыли.

Видео: МГ "Наш город"