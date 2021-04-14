Дороги Выборга очищают от грязи и пыли

Места, недоступные для спецтехники, работники убирают вручную.

В Выборге на борьбу с грязью вышла спецтехника, городские магистрали требуют очистки после зимы. Первые приступили к работе предприятия, ответственные за содержание проезжей части и тротуаров. Согласно муниципальному контракту, подписанному с администрацией Выборгского района, они ведут механизированную уборку. Сначала сильной струей смывают накопившуюся пыль, затем грязь собирает прицепная подметальная машина. За смену с городских дорог вывозят несколько самосвалов разнообразного мусора.

Акцент уборки делается на основные проезжие части, магистрали нашего города. Работа спецтехники идет круглосуточно, в две смены. С наступлением более благоприятных погодных условий в ночное время будет производиться полив и замывка города. Андрей Крамер, начальник отдела механизированной уборки ООО "ДСК "Выборг""

Места, недоступные для спецтехники, работники убирают вручную. Влажной уборке будут подвергнуты также автобусные остановки и тротуары. Для уборки всех объектов города потребуется месяц.

Жителей Выборга также приглашают присоединиться к субботникам.

Видео: МГ "Наш город"