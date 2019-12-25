Жителей Выборга приглашают присоединиться к субботникам

Сезон субботников пройдет в несколько этапов и продлится до 20 мая.

С 1 апреля в Выборге начался очередной сезон субботников. Он пройдет в несколько этапов и продлится до 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На первом этапе основной объем работ по уборке города выполняют предприятия, ответственные за содержание дорог, тротуаров, парков, скверов. Дворовые территории обязаны привести в порядок УК и ТСЖ. На втором этапе в работу включатся предприятия, организации, общественные объединения, волонтеры, депутаты, чиновники.

Уборку придворовых территорий организации, оказывающие услуги по содержанию домов, обязаны организовать своими силами. Информация о субботниках должна быть размещена в подъездах. Даты их проведения ждут в отделе благоустройства для формирования графиков работ.

Первым на субботники выходит ТСЖ "Петровское", 17 апреля. График будет пополняться по мере поступления информации.

Третий этап уборки – массовые мероприятия. В Выборге они начнутся во второй половине апреля. Графики уже составлены.

Чтобы присоединиться к группам или организовать вывоз мусора после уборки на территориях, которые жители выбрали сами, нужно обратиться в отдел благоустройства: 8 (81378) 54-171.

В 2016 году в субботниках в Выборге приняли участие более 3 000 человек. В 2018 г. – 2084, в 2020 –1835 человек. В 2020 году субботники проходили без вовлечения населения из-за пандемии коронавируса.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО