Администрация опубликовала график субботников в Выборге

На улице Дальней сегодня приведут в порядок мемориал советским воинам воспитанники школы № 10.

Этой весной в субботниках, которые уже стартовали в Выборгском районе, примут участие представители областного правительства, администрации Выборгского района, предприятий, малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений, депутаты, общественные организации, ТСЖ и УК и просто неравнодушные граждане города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Графики работ сформированы отделом благоустройства администрации и продолжают дополняться.

Первыми на уборку города вышли предприятия, ответственные за содержание автомобильных дорог, тротуаров, парков, скверов.

Коллектив школы № 1 12 апреля провел работы на финском мемориальном кладбище.

На улице Дальней 13 апреля приведут в порядок мемориал советским воинам воспитанники школы № 10.

На субботник 17 апреля выйдет ТСЖ "Петровское".

Волонтеры работают на проспекте Победы, улице Парковой, парке Петра I, Южном кладбище. Наиболее массовые мероприятия пройдут во второй декаде этого месяца.

На субботник 19 апреля планируют выйти представители МФЦ. Они помогут привести в порядок территорию Южного кладбища.

Коллектив школы искусств 21 апреля намерен прибраться в сквере у музыкальной школы.

К субботнику в Выборге 22 апреля присоединятся представители комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти. Работы пройдут на территории Аннинских укреплений.

На субботник 23 апреля выйдет администрация Выборгского района. Значительный объем мероприятий запланировано провести в Старом городе.

Общероссийский субботник должен пройти 24 апреля. В этот день большая уборка пройдет на Батарейной горе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО