В Бестужеском саду появится дорожка с запахом клубники

Работы по благоустройству сада планируют завершить в ближайшие две недели.

Осенью в Петербурге появится новая оригинальная достопримечательность — трёхсотметровая дорожка из цветного асфальта с ароматом клубники. Подобный ароматизатор используют в Красногвардейском районе при устройстве прогулочной тропинки в Бестужевском саду, сообщила пресс-служба районной администрации.

Красногвардейский район уже давно стал лидером по числу разноцветных дорожек. Первую из них, выполненную в зелёном оттенке, открыли здесь ещё в 2020 году вблизи Рождественской церкви. Позже, при благоустройстве второй очереди Бестужевского сада, добавят дорожку красного цвета.

Особенно выделяется садово-парковый ансамбль "Ильинская слобода": здесь преобладают голубые дорожки, символизирующие протекающие поблизости реки Охту и Лубью. Другая голубая дорожка украшает пространство "Охта-Оккервиль".

Работы по благоустройству Бестужевского сада планируют завершить в ближайшие две недели. Помимо яркой клубничной дорожки, территорию дополнят памп-треком, зоной для игры в стритбол, удобными лавочками и улучшенными пешеходными маршрутами. Завершится третья фаза благоустройства посадкой более сотни новых деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Панфилова воссоздали "пизанский" ансамбль дома с двумя арками.

Фото и видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского