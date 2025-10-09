На улице Панфилова воссоздали "пизанский" ансамбль дома с двумя арками

Исторический символ Большой Охты — знаменитая "пизанская" арка — исчезла навсегда, сообщается в заявлении пресс-службы администрации Красногвардейского района Петербурга.
На месте арки был восстановлен архитектурный ансамбль дома №13 на улице Панфилова, дополненный двумя новыми устойчивыми арками.
Подробности изменений администрация обещает раскрыть позже.
Ранее мы сообщили о том, что Росрыболовство выявило незаконный вейк-парк в акватории реки Охты.
Видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все