Сегодня, 13:59
На улице Панфилова воссоздали "пизанский" ансамбль дома с двумя арками

Исторический символ Большой Охты — знаменитая "пизанская" арка — исчезла навсегда, сообщается в заявлении пресс-службы администрации Красногвардейского района Петербурга.

На месте арки был восстановлен архитектурный ансамбль дома №13 на улице Панфилова, дополненный двумя новыми устойчивыми арками. 

Подробности изменений администрация обещает раскрыть позже.

Ранее мы сообщили о том, что Росрыболовство выявило незаконный вейк-парк в акватории реки Охты.

Видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского 
 

