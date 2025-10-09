На улице Панфилова воссоздали "пизанский" ансамбль дома с двумя арками

Подробности изменений обещают раскрыть позже.

Исторический символ Большой Охты — знаменитая "пизанская" арка — исчезла навсегда, сообщается в заявлении пресс-службы администрации Красногвардейского района Петербурга.

На месте арки был восстановлен архитектурный ансамбль дома №13 на улице Панфилова, дополненный двумя новыми устойчивыми арками.

Подробности изменений администрация обещает раскрыть позже.

Ранее мы сообщили о том, что Росрыболовство выявило незаконный вейк-парк в акватории реки Охты.

