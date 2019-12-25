Росрыболовство выявило незаконный вейк-парк в акватории реки Охты

Предпринимателю выдан административный протокол за совершённое правонарушение.

Специалистами Северо-Западного территориального подразделения Росрыболовства совместно с представителями прокуратуры и администрации Красногвардейского района проведена проверка законности возведения конструкции на плавучей платформе в акватории реки Охты, строительство которой началось летом текущего года.

В зоне строительных работ отсутствовали информационные щиты, уведомляющие население о проводимых мероприятиях. Проверяющие обнаружили два жилых вагончика, установленных без разрешительных документов и самовольно подключённых к электросети в водоохраной зоне.

Итогом проведённого осмотра стала констатация факта нарушения индивидуальным предпринимателем действующего законодательства путем установки понтона с опорой в водоохранной зоне без согласования с соответствующими ведомствами. Дополнительно выявлен факт перекрытия значительной площади акватории Охтинского разлива.

Предпринимателю выдан административный протокол за совершённое правонарушение. Ведётся оценка ущерба, причинённого водной экосистеме, после чего будет принято решение относительно дальнейшей судьбы построек, которые подлежат демонтажу.



Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского