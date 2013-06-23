Депутаты Госдумы и ЗакСа Ленобласти встретились с жителями района Папулы

Дело в том, что с недавнего времени граждане потеряли возможность пользоваться стадионом и подходить к заливу.

Депутат Госдумы Светлана Журова, депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Олег Петров, а также руководитель аппарата совета депутатов Выборгского района Виктор Гришкин и представители профильных комитетов районной администрации встретились с жителями района Папулы в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Дело в том, что с недавнего времени граждане потеряли возможность пользоваться стадионом и подходить к заливу. По их словам, высшее учебное заведение, находящееся рядом, проводит ремонт спортивного объекта и закрыло как доступ на его территорию, так и выход к воде. Депутаты обещали выяснить, кто является собственником стадиона, и правомерны ли эти действия.

В любом случае, согласно законодательству, граждане должны иметь свободный доступ к водным объектам общего пользования и его береговой полосе на расстоянии 20 метров. Олег Петров, депутат ЗакСа Ленобласти

Олег Петров предложил провести на следующей неделе повторную встречу и пригласить на нее руководителя учебного заведения, чтобы до конца выяснить данный вопрос.

Также жители сетовали на дорогу, ведущую к Станции юных натуралистов, по которой, в том числе ходят дети. Специалисты отдела дорожного хозяйства районной администрации заверили, что при благоприятной погоде будет проведено выравнивание дороги.

Ранее в Минобороны состоялась встреча с участием первого замглавы администрации Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО