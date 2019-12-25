В Минобороны состоялась встреча с участием первого замглавы администрации Выборгского района

Собравшиеся обсуждали приведение в порядок объектов Минобороны, находящихся в Выборге и Выборгском районе. Они нуждаются в срочном обустройстве. Однако, в рамках действующего законодательства не представляется возможным направить на эти цели средства из регионального и местного бюджетов.

В Министерстве обороны РФ состоялась встреча с участием депутата Госдумы Светланы Журовой, первого замглавы администрации МО "Выборгский район" Михаила Павлова, заместителя начальника по развитию городской среды отдела по управлению имуществом КУМИГ Олега Лиховидова и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Собравшиеся обсуждали приведение в порядок объектов Минобороны, находящихся в границах исторического поселения, и возможность их передачи на баланс Ленобласти.

Напомним, в Выборге и Выборгском районе некоторые объекты, а также территории, прилегающие к ним, нуждаются в срочном обустройстве. Однако, в рамках действующего законодательства не представляется возможным направить на эти цели средства из регионального и местного бюджетов. Администрация МО "Выборгский район" совместно с городскими депутатами неоднократно акцентировала внимание на актуальности вопроса и необходимости его решения. Переписка в этом направлении со структурами всех уровней ведется более 15 лет.

В ходе прошедшей встречи представители Минобороны выразили готовность оказывать содействие и помощь в решении данных вопросов.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что теперь необходимо составить рабочий план по объектам и землям с четко прописанным целевым использованием.

Недавно в Выборге рабочая группа проверила состояние территории Старого города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО