В Рощино масштабно отметили 459-летие

В эти выходные Рощино отметило свое 459-летие. Как сообщает пресс-центр Администрации Выборгского района, празднованию предшествовало открытие фестиваля "Город Мастеров", Мероприятие собрало артистов народного жанра из Рощинского, Полянского, Первомайского и Красносельского поселений.
Уже в субботу день рождения поселка стартовал с футбольного матча на "Рощино-Арена". Новенький стадион, который в дни ЧМ-2018 по футболу стал тренировочной базой сборной Хорватии, уже можно назвать одним из новых символов Рощино. На этот раз на поле вышли сборные Рощино и артистов Санкт-Петербурга.
Затем по центру Рощино прошлись с парадом коллективы поселковых организаций и сельскохозяйственная техники.
На торжественном открытии праздника жителей и гостей поселка поздравили глава муниципального образования Надежда Белоусько, глава администрации МО "Рощинское городское поселение" Валерий Савинов, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов, а также председатель попечительского Совета при участии Правительства РФ Александр Захватов.
пресс-центр администрации Выборгского района
Также поздравить рощинцев приехал заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько. В ходе мероприятия представители администрации наградили рощинцев, которые посвятили свою жизнь развитию поселка.
Затем в рамках праздника состоялось чествование жителей Рощино, которые внесли личный вклад в развитие поселения. За заслуги перед Рощино наградили художницу Елизавету Васнецову и призера Олимпиады в Рио каноиста Илью Штокалова. Мероприятия закончились праздничным концертом с участием Татьяны Овсиенко и салютом.
Фото: сайт Администрации Выборгского района