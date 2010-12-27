В Рощино масштабно отметили 459-летие

Праздник объединил в себе спортивную, культурную и даже демографическую составляющие.

В эти выходные Рощино отметило свое 459-летие. Как сообщает пресс-центр Администрации Выборгского района, празднованию предшествовало открытие фестиваля "Город Мастеров", Мероприятие собрало артистов народного жанра из Рощинского, Полянского, Первомайского и Красносельского поселений.

Уже в субботу день рождения поселка стартовал с футбольного матча на "Рощино-Арена". Новенький стадион, который в дни ЧМ-2018 по футболу стал тренировочной базой сборной Хорватии, уже можно назвать одним из новых символов Рощино. На этот раз на поле вышли сборные Рощино и артистов Санкт-Петербурга.

Затем по центру Рощино прошлись с парадом коллективы поселковых организаций и сельскохозяйственная техники.

На торжественном открытии праздника жителей и гостей поселка поздравили глава муниципального образования Надежда Белоусько, глава администрации МО "Рощинское городское поселение" Валерий Савинов, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов, а также председатель попечительского Совета при участии Правительства РФ Александр Захватов. пресс-центр администрации Выборгского района

Также поздравить рощинцев приехал заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько. В ходе мероприятия представители администрации наградили рощинцев, которые посвятили свою жизнь развитию поселка.

Затем в рамках праздника состоялось чествование жителей Рощино, которые внесли личный вклад в развитие поселения. За заслуги перед Рощино наградили художницу Елизавету Васнецову и призера Олимпиады в Рио каноиста Илью Штокалова. Мероприятия закончились праздничным концертом с участием Татьяны Овсиенко и салютом.

Фото: сайт Администрации Выборгского района