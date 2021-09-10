Валерий Савинов проверил, как идет ремонт на объектах в Выборгском районе

С представителем подрядчика, который ремонтирует спортзал в поселке Ленинское, пришлось провести серьезный разговор.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Валерий Савинов проинспектировал ход ремонта и строительства объектов в районе. Спортзал в поселке Ленинское оказался единственным, который не успели отремонтировать.

Из-за переноса сроков окончания работ школьники не могут начать заниматься физкультурой.

Были сроки, была сумма. Мы здесь с вами месяц назад встречались. Валерий Савинов, глава МО "Выборгский район" ЛО.

Представитель подрядчика пообещал, что к концу следующей недели спортзал будет готов. За процессом будет следить руководство школы и местная власть.

В Рощино Валерий Савинов осматривал будущую ледовую арену и ход реконструкции стадиона. На спортобъекте заменят натуральное покрытие на искусственное с подогревом. В связи с подорожанием строительных материалов возникли сложности. "Рощино Арене" присвоен стратегический статус, поэтому работы должны быть выполнены. Строительство ледовой арены завершено пока только на 11%, ведутся монолитные работы и работы по металлоконструкциям.

Также в Рощино проводятся дорожные работы. Свежий асфальт уложили на Садовой улице. Ремонт выполняется за счет средств дорожного фонда области и местного бюджета. Глава Выборгского района отметил, что работы провести требовалось давно. На участке осталось отсыпать обочины и нанести дорожную разметку.

Работы в Доме культуры Красносельского поселения идут без задержек. Там проводят косметический ремонт. Вместимость зрительного зала увеличится до 250 человек. Проект стал участником госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". На реконструкцию выделено около 50 млн рублей.

Видео: МГ "Наш город"