В Доме Культуры Красносельского поселения Выборгского района начались отделочные работы

Ремонт завершится до конца ноября.

Красносельское поселение Выборгского района участвует в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря этому в Доме культуры отремонтировали кровлю и фасады, а в этом году проведут косметические работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На данный момент в Доме культуры начинаются отделочные работы, демонтаж уже провели. Внутренние помещения обновят, там установят новую мебель, сценическое оборудование и благоустроят территорию.

На этой неделе глава Выборгского района Валерий Савинов провел проверку социальных объектов. Вместе с ним в ней приняли участие технадзор и местная администрация. Объект будет сдан до конца ноября.

Отмечается, что для участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий" нужно выиграть конкурс. В прошлом году победителями стали Красносельское и Каменногорское поселения. До 2022 году планируется отремонтировать участок "Подъезд к п. Михалево", а в 2022-2023 — построить "Подъезд к п.Яшино".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоснабжающим организациям Выборгского района поручили подготовиться к досрочному включению отопления.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО