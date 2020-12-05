Теплоснабжающим организациям Выборгского района поручили подготовиться к досрочному включению отопления

А УК и ТСЖ должны подготовить паспорт многоквартирного дома.

В понедельник, 6 сентября, в администрации Выборгского района Ленобласти обсудили готовность к отопительному сезону. Управляющие организации должны оформить паспорта готовности многоквартирных домов к 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

По законодательству отопление включают после резкого похолодания или при среднесуточной температуре ниже +8 градусов на протяжении 5 дней. В этом году отопительный сезон может начаться досрочно. В связи с этим комитету по городскому хозяйству районной администрации рекомендовали принять исчерпывающие меры по подготовке жилищного фонда.

Подготовку дома к холодному периоду проводят Управляющие компании и ТСЖ. Информацию отражают в паспорте готовности многоквартирного дома к отопительному сезону. Всем УК, которые не предоставили данные о проделанной работе, направили официальные письма, а с представителями организаций провели встречи. Информацию передали комитету государственного жилищного контроля и надзора 47-го региона.

Также состоялись первые переговоры с теплоснабжающими организациями. Они должны быть готовы к тому, что сроки начала отопительного сезона могут быть скорректированы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО