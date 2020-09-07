В поселке Красносельское открылся тренажерный зал

Спортивное оборудование в зале подходит для людей разного возраста. Заниматься в зал приглашают и жителей соседних поселений Выборгского района.

В доме культуры поселка Красносельское в торжественной обстановке открыли многофункциональный тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами. Новое оборудование приобретено за счет областного бюджета. Содействие в выделении более полутора миллионов рублей оказали депутат ЗакСа Ленобласти Павел Воробьев и глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов, на тот момент также депутат областного парламента.

Многое здесь зависит от главы администрации, если глава администрации сам по себе спортсмен, сам любит спорт. Здесь очень большая спортивная диаспора местных жителей, они с большим удовольствием еще с детства приучаются тренером местной школы к спорту. У нас не было сомнений, что именно здесь в Красносельском должен появиться новый, хороший, многопрофильный тренажерный зал. Павел Воробьев, депутат ЗакСа Ленобласти

В первом зале есть кардио-тренажеры – это беговая дорожка, эллипс, тренажеры для мышц спины и корпуса, во втором зале – силовые тренажеры. Сейчас тренажеры разместили в двух помещениях, в планах – продолжить косметический ремонт. Всё оборудование собственноручно собирал спортивный инструктор Алексей Леонтьев.

Активную жизненную позицию молодежи и роль депутатов в популяризации здорового образа жизни отметил первый заместитель главы администрации Валерий Савинов.

Обращайте внимание на малые села, где, возможно, есть все и свое бытие, но, когда приходит еще и цивилизация, это хорошо. <…> Очень здорово, что предоставили такую возможность, чтобы здесь сегодня мы ощутили спортивный дух. Валерий Савинов, первый заместитель главы администрации

Спортивное оборудование в зале подходит для людей разного возраста. Заниматься в зал приглашают и жителей соседних поселений.

Ранее в Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы.

Видео: МГ "Наш город"