Видео: как прошел день Ленинградской области в Выборге

День Ленинградской области по подсчетам администрации города Выборг посетило более 30 тысяч человек со всей России. Что было интересного в этот день в нашем отчетном репортаже с праздника.

В Выборге с размахом прошло празднование Дня Ленинградской области. Торжественные мероприятия, посвященные 91-летию со дня основания региона посетило около 30 тысяч человек. Среди посетителей были замечены гости не только с со всех концов нашей Родины, но и из зарубежья. Так на празднике были замечены гости из Китая, Финляндии, а также другие англоговорящие туристы. Поздравляли с днем рождения Ленинградскую область даже из космоса. Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокофьев по случаю торжеств записали двухминутный видеоролик, в котором передали на землю свои поздравления.

Подготовку к празднику приехал оценить министр культуры Владимир Мединский. Министр прогулялся в сопровождении губернатора области и директора Выборгского музея-заповедника по Замковому острову, а после - поднялся на башню Святого Олафа. Уже внизу в окружении камер, министр согласился с необходимостью размещения внутри башни лифта, а также заверил журналистов, что готовому проекту подъемного механизма будет дан ход.

Кроме министра культуры на праздник приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В 9 утра, еще до начала празднований, губернатор открыл долгожданный путепровод ведущий от Выборга к поселку Тамиссуо.

Вечером со сцены, расположенной на Красной площади Выборга, губернатор огласил список новых почетных граждан области, а также подвел итоги творческого конкурса за звание столицы области на следующий год который проходил среди районов. В конкурсе победил Бокситогорск. Потому в 2019 году празднование Дня Ленинградской области будет проводиться именно там.

Одновременно со днем рождения области прошли выставка оборудования МЧС, где спасатели дали возможность гостям праздника прикоснуться к профессиональному оборудованию и фестиваль стрит-арта "Улица", на котором профессиональные райтеры расписали 120-метровый забор граффити.

Празднование завершилось масштабным пиротехническим шоу. Но гости и жители Выборга даже после окончания праздника продолжили гулять и радоваться до самого утра

Видео: Piter.TV