Видео: Выборгский район привез на День Ленинградской области болиды Формулы-1

Празднование Дня образования Ленинградской области, состоялось в Бокситогорске в прошедшую субботу.

Выборгский район присоеденился к праздничному шествию, посвященному 92-й годовщине со дня образования Ленинградской области. В шествии приняли участие представители администрации Выборгского района, жители города, а также заметные спортсмены.

Так как текущий год в области объявлен годом здорового образа жизни, шествие имело соответствующую тематику. Каждый из районов представлял какие-либо виды спорта. Выборгский район представил Формулу-1 в честь известного на весь мир выборжанина, Виталия Петрова. Сам Виталий не только согласился принять участие в мероприятии от родного района, но и привез на праздник свои "рабочие" автомобили, болид F-1 и автомобиль BR01, отечественной разработки, на котором гонщик участвовал в состязаниях 24 часа Ле-Мана.

Видео: Piter.TV