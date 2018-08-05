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Видео: салют в День Ленинградской области в Выборге

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Празднование Дня Ленинградской области в Выборге закончилось восхитительным шоу из салюта с музыкальным сопровождением.

Прошедшие вчера празднования по случаю 91-ой годовщины со дня образования Ленинградской области завершились пиротехническим шоу. В течение пяти минут в воздух было выпущено несколько десятков разноцветных залпов. 

Кстати, напоминаем, что следующий день Ленинградской области пройдет в Бокситогорске. Такое решение было принято по результатам творческого конкурса муниципальных районов, прошедшего на празднике. По сообщениям СМИ, город получит дополнительные 100 миллионов рублей на благоустройство и подготовку.

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг" для Piter.TV

Теги: выборг , день ленинградской области , салют
Категории: Выборг

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