Видео: салют в День Ленинградской области в Выборге

Празднование Дня Ленинградской области в Выборге закончилось восхитительным шоу из салюта с музыкальным сопровождением.

Прошедшие вчера празднования по случаю 91-ой годовщины со дня образования Ленинградской области завершились пиротехническим шоу. В течение пяти минут в воздух было выпущено несколько десятков разноцветных залпов.

Кстати, напоминаем, что следующий день Ленинградской области пройдет в Бокситогорске. Такое решение было принято по результатам творческого конкурса муниципальных районов, прошедшего на празднике. По сообщениям СМИ, город получит дополнительные 100 миллионов рублей на благоустройство и подготовку.

Видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг" для Piter.TV