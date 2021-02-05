Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с 95-летием региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей с днем основания 47-го региона. Новый субъект на карте появился 1 августа 1927 года.
Почти вековая история региона – это путь испытаний и побед, путь, значительную часть которого прошли нынешние поколения ленинградцев: мы с вами.
Александр Дрозденко, губернатор региона
Глава региона поблагодарил каждого ленинградца за большой личный вклад в развитие Ленинградской земли, пожелал каждому и всем вместе – здоровья, добра, процветания и мирного неба!
Видео: Telegram / Александр ДроZденко
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