Космонавты поздравили Ленинградскую область с орбиты

Космонавты прямо с орбиты обратились с поздравлениями к жителям Ленинградской области. Но самым неожиданным моментом стал флаг Выборга, который оказывается все это время был с собой у космонавтов.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокофьев по случаю торжеств посвященных Дню Ленинградской области записали двухминутный видеоролик, в котором рассказали о величии нашей страны и о том, как хорошо его видно с земной орбиты.

Также наши соотечественники находящиеся в космосе поздравили всех жителей Ленинградской области с важнейшим для них праздником, 91 годовщиной со дня основания области. Но самым большим сюрпризом стал момент, когда космонавты развернули флаг Выборга, чтобы поздравить город с 725-летним юбилеем.

В своей речи они не забыли упомянуть и выборгский спортивный клуб "Фаворит", который как известно, давно поддерживает теплые дружеские отношения с космонавтами. Раньше товарищи с орбиты уже поздравляли с праздниками известного гонщика из Выборга, Виталия Петрова.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"