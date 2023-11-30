Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

По словам космонавтов, они гордятся тем, что российский флаг находится на борту МКС

Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На опубликованном видео с поздравлением выступили командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, космонавты Николай Чуб и Александр Гребенки. По словам Кононенко, они гордятся тем, что российский флаг находится на борту МКС. Чуб добавил, что флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию. Гребенкин отметил, что триколор будет вдохновлять всех на новые свершения.

Ранее мы сообщали, что центр Петербурга украсят 230 флагов России.

Видео: Роскосмос