"Поющие мосты" поздравят Петербург с Днем Государственного флага: над Невой прозвучат Кобзон и Чайковский

Напомним, медиапроект "Поющие мосты", который реализуется при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, проводится с 2016 года.

Северная столица отметит День Государственного флага Российской Федерации масштабным звуковым шоу. В ночь на субботу, 22 августа, а также в ночь на воскресенье, 23 августа, музыкальный проект "Петербургского дневника" "Поющие мосты" представит тематический трек-лист над акваторией Невы.

Традиционно представление на Дворцовом мосту откроется величественным "Гимном Великому городу" Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник". Вслед за ним прозвучат знаковые для страны произведения:

песня "С чего начинается Родина" (архивная запись 1976 года) в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона;

пьеса "Август" из цикла "Времена года" Петра Чайковского (архивная запись 1972 года) в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова.

Напомним, медиапроект "Поющие мосты", который реализуется при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, проводится с 2016 года. За это время уникальное зрелище успело увидеть более 20 миллионов человек, благодаря чему оно вошло в топ-25 самых популярных событий Единого календаря Петербурга.

Фото: Piter.TV