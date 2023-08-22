День Государственного флага в Российской Федерации отмечают 22 августа.

Центр Петербурга украсят 230 флагов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Ко Дню Государственного флага России, который страна отметит 22 августа, государственным символом украсят Сенатскую и Исаакиевскую площади, Невский проспект, площади Восстания и Пролетарской диктатуры. Еще 110 праздничных плакатов повесят на улицах города.

В честь даты праздничное оформление сделают и в метро. В вестибюлях станций планируют разместить тематические плакаты, а в вагонах — постеры. На эскалаторах будут звучать ролики, посвященные 22 августа.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет фестиваль "Ленинградские мосты".

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского