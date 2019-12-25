В МВД рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора

За управление автомобилем с нестандартными номерами предусмотрена административная ответственность.

Пресс-служба МВД России рассказала, нужно ли менять автомобильные номера без триколора. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведомство.

Автомобилистам, получившим государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений в положении ГОСТа, не обязательно менять номера без флага России. Изменения в положениях, согласно которым обязательно иметь на номерах изображение российского триколора, действуют с 1 января 2025 года.

Также в МВД подчеркнули, что регистрационные подразделения Госавтоинспекции выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями действующего национального стандарта. За управление автомобилем с нестандартными номерами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штраф в 500 рублей.

Фото: Piter.tv