Операторы связи в России получат право блокировать сим-карты. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на законодательные поправки, принятые в прошлом году.

Согласно принятым нормам, если по итогам проверки выяснится, что на одного человека оформлено более 20 номеров, операторы смогут блокировать лишние сим-карты. Они будут проверять договора абонентов, которые были заключены до 1 апреля 2025 года.

До 1 ноября гражданам необходимо расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. Если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи.

Фото: pxhere.com