В Москве завели первое дело об организации деятельности по передаче абонентских номеров

В Москве завели первое уголовное дело об организации деятельности по передаче абонентских номеров. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, житель города Химки получил от своего знакомого предложение заработать денег. Ему поручили посещать офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключать договоры на оказание услуг связи. Кроме того, злоумышленник получил инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты.

За каждый успешно оформленный договор молодому человеку обещали заплатить девять тысяч рублей. Он передавал полученные абонентские номера в управление третьим лицам. Его задержали сотрудники полиции. В ходе обыска у задержанного изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА